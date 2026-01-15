DE
Spielte mit 16 in Königsklasse
Augsburg leiht portugiesisches Talent aus

Augsburg verstärkt für die Rückrunde seine Offensive: Der Bundesligist leiht den portugiesischen Stürmer Rodrigo Ribeiro aus.
Publiziert: vor 6 Minuten
Rodrigo Ribeiro spielte bei Sporting Lissabon vor allem in der zweiten Mannschaft. Nun wechselt er leihweise zu Augsburg.
Foto: IMAGO/Ball Raw Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Schweizer Fabian Rieder und Cédric Zesiger erhalten einen neuen Teamkollegen: Rodrigo Ribeiro stösst leihweise bis zum Ende der laufenden Saison zu Augsburg. Der Bundesligist sichert sich zudem eine Kaufoption für den 20-jährigen Stürmer.

Ribeiro entstammt der Jugendabteilung von Sporting Lissabon, wo er im Alter von 16 Jahren für die erste Mannschaft debütierte und auch zweimal in der Champions League auflief. Wirklich durchsetzen konnte er sich bei seinem Stammklub aber nicht: Nach zwei Leihperioden bei Nottingham Forest in der Premier League und beim portugiesischen Klub AVS spielt er seit dem letzten Sommer vorwiegend für die zweite Mannschaft von Sporting in der zweithöchsten Spielklasse des Landes.

Immerhin: In elf Spielen erzielte er dort in der laufenden Saison fünf Tore, womit er auch das Interesse von Augsburg geweckt hat. Ob er sich in der Bundesliga besser etablieren kann als in seiner Heimat, werden die nächsten Monate zeigen.

