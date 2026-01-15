Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Schweizer Fabian Rieder und Cédric Zesiger erhalten einen neuen Teamkollegen: Rodrigo Ribeiro stösst leihweise bis zum Ende der laufenden Saison zu Augsburg. Der Bundesligist sichert sich zudem eine Kaufoption für den 20-jährigen Stürmer.

Ribeiro entstammt der Jugendabteilung von Sporting Lissabon, wo er im Alter von 16 Jahren für die erste Mannschaft debütierte und auch zweimal in der Champions League auflief. Wirklich durchsetzen konnte er sich bei seinem Stammklub aber nicht: Nach zwei Leihperioden bei Nottingham Forest in der Premier League und beim portugiesischen Klub AVS spielt er seit dem letzten Sommer vorwiegend für die zweite Mannschaft von Sporting in der zweithöchsten Spielklasse des Landes.

Immerhin: In elf Spielen erzielte er dort in der laufenden Saison fünf Tore, womit er auch das Interesse von Augsburg geweckt hat. Ob er sich in der Bundesliga besser etablieren kann als in seiner Heimat, werden die nächsten Monate zeigen.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen