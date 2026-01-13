Etwas mehr als eine Woche nach der Trennung von Ruben Amorim ist klar, wer bei Manchester United an der Seitenlinie übernimmt. Zumindest bis Saisonende wird es Michael Carrick sein.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Manchester United hat die Nachfolge für den am 5. Januar entlassenen Ruben Amorim (40) geklärt. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Michael Carrick (44) bis zum Saisonende übernehmen – nur die Bestätigung steht noch aus.

Carrick ist eine Klublegende. Als Spieler lief er von 2006 bis 2018 in über 450 Pflichtspielen für die Red Devils auf – gewann unter anderem fünfmal die Premier League. Als Trainer war er von 2018 bis 2021 bereits als Assistent tätig, bevor er nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer in drei Spielen als Interimscoach sieben Punkte holte.

Von Oktober 2022 bis Juli 2025 sammelte der einstige Mittelfeldstratege eim Championship-Klub Middelsbrough als Cheftrainer erste Erfahrung. Nach dem Verpassen der Aufstiegsplayoffs musste Carrick den Klub allerdings verlassen – jetzt kehrt er also für eine längere Interimsaufgabe zu ManUtd zurück.

Verhinderten Ex-Spieler Solskjaer-Rückkehr?

Neben Carrick galt lange auch Ole Gunnar Solskjær als Kandidat, um das Team bis Saisonende zu übernehmen. Bis am Montag galt der Norweger, der in seiner ersten Amtszeit mit Platz 2 in der Meisterschaft 2021 für die Premier-League-Saison der jüngeren Vergangenheit verantwortlich gewesen war, gar als Favorit auf den Posten.

Laut einem Bericht des «Mirror» hätten sich aber alteingesessene Spieler, die bei Solskjaers erster Amtszeit dabei waren, gegen eine Verpflichtung ihres Ex-Coaches ausgesprochen. Gut möglich, dass ihr Veto eine Solskjaer-Rückkehr verhindert hat.

