Die Follower-Zahlen des FC Balzers steigen ungebremst weiter. In Südamerika hat der liechtensteinischen Dorfklub nun sogar einen richtig prominenten Fan.

1/6 Auch Musikproduzent Bizarrap ist Fan des FC Balzers geworden. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Südamerikanischer Musikstar Bizarrap ist glühender Anhänger des FC Balzers

Der Hype um den liechtensteinischen Dorfklub ist weltweit enorm gewachsen

Über 350'000 Menschen folgen dem Instagram-Kanal des Viertligisten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucas Werder Reporter Fussball

Man darf Gonzalo Julian Conde (26), besser bekannt als Bizarrap, durchaus als einen der grössten Musik-Stars Südamerikas bezeichnen. Schliesslich sind die Songs des Argentiniers auf Spotify über 13 Milliarden Mal gestreamt worden. Doch Bizarrap ist nicht nur DJ und Produzent, sondern seit neuestem auch glühender Anhänger des FC Balzers. «Lo sigo al Balzers a todos lados», kommentiert der Musiker einen Instagram-Beitrag des Klubs. Auf Deutsch so viel wie: «Ich folge Balzers überall hin.»

Dass sich inzwischen bereits südamerikanische Musikstars als Fans des liechtensteinischen Dorfvereins outen, zeigt, wie gross der Balzers-Hype in den letzten Tagen geworden ist. «Zum Glück habe ich gerade Ferien. Aber ab nächster Woche muss ich mir was überlegen», sagt Sandro Wolfinger (33). Gerade habe er einem TV-Sender aus Dänemark ein Interview geben müssen, so der Marketingchef des liechtensteinischen Dorfklubs. «Es kommen aber nicht nur Anfragen aus Europa und Lateinamerika, sondern auch aus Afrika und Asien.»

Spieler mit Videobotschaft auf Spanisch

Inzwischen folgen über 350'000 Menschen dem Instagram-Kanal des Viertligsten. Damit hat der Klub sogar Content-Creator Valen «elscarso» Scarsini abgehängt, der die Follower-Aktion kurz vor Jahreswechsel mit einem viralen Video ausgelöst hatte. Seit Donnerstagabend haben die Ländle-Kicker nun auch endlich einen eigenen Tiktok-Account.

Dort bedanken sich die Fussballer in ihrem ersten Video mit spanischen Grussbotschaften bei ihren neuen Fans. «Ich kann die Sprache zum Glück so gut wie perfekt. Ein paar Spieler mit italienischen Wurzeln können ebenfalls ein bisschen Spanisch. Den Restlichen haben wir vorgesagt, was sie einsprechen müssen», erzählt Wolfinger.

Klub hofft auf Wiederaufstieg

Doch was ist das überhaupt für ein Klub, der gerade weltweit für Schlagzeilen sorgt? Mit elf Cupsiegen ist Balzers hinter dem FC Vaduz der zweiterfolgreichste Verein des Landes. Der letzte Titel liegt allerdings schon einige Jahre zurück. 1997 konnte man den grossen Rivalen aus der Hauptstadt letztmals bezwingen und durfte anschliessend sogar in der Qualifikation für den Europapokal der Pokalsieger antreten.

Auf Meisterschaftsebene nimmt Balzers wie alle anderen liechtensteinischen Klubs am Spielbetrieb des Schweizerischen Fussballverbandes teil. Dort pendelte der Dorfklub in den vergangenen Jahren zwischen der viertklassigen 1. Liga Classic und der fünftklassigen 2. Liga interregional. Nach dem Abstieg im Sommer läuft man derzeit wieder in Letzterer auf.

Dort lief es nach einem ordentlichen Saisonstart zuletzt aber durchwachsen. Zur Winterpause steht der Klub mit 23 Punkten aus 15 Partien nur auf Rang sechs. Der Rückstand auf Leader FC Widnau beträgt bereits zehn Zähler. «Eigentlich wäre es schon das Ziel gewesen, sofort wieder aufzusteigen. Aber vielleicht gibt uns der aktuelle Hype einen Schub, so dass wir es doch noch packen», hofft Wolfinger. Bizarrap und hunderttausende Balzers-Fans auf der ganzen Welt werden dabei die Daumen drücken.