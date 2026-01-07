DE
Seit September vereinslos
Ex-Leverkusen-Coach heuert in seiner Heimat an

Erik ten Hag wird ab Februar für Twente Enschede arbeiten, ab Sommer dann als Technischer Direktor. Seit seiner Blitz-Entlassung bei Bayer Leverkusen im September war der Holländer ohne Job.
Publiziert: 08:16 Uhr
Aktualisiert: 08:46 Uhr
Erik ten Hag arbeitet ab 1. Febraur für den holländischen Verein Twente Enschede.
Foto: Icon Sport via Getty Images
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Twente Enschede heisst der neue Arbeitgeber von Erik ten Hag: Der aktuell Sechstklassierte der holländischen Eredivisie nimmt den 55-Jährigen ab dem 1. Februar unter Vertrag. Ten Hag soll zunächst in der Fussballorganisation von Twente mitarbeiten, ehe er im kommenden Sommer das Amt als Technischer Direktor übernehmen wird.

Damit kehrt der Holländer zu seinem Stammverein zurück: In Enschede startete er zu Beginn der 90er-Jahre seine Profikarriere als Spieler und stieg nach seinem Rücktritt dort auch ins Trainergeschäft ein. Entsprechend bezeichnet er den Schritt als «wunderbar und etwas ganz Besonderes». Es folgten Engagements bei Ajax Amsterdam (drei holländische Meistertitel) und Manchester United, wo er vor rund einem Jahr nach mässigen Resultaten entlassen wurde.

Zuletzt stand ten Hag in Leverkusen an der Seitenlinie – allerdings nur kurz: Bei Bayer musste er nach der Verpflichtung im vergangenen Sommer bereits nach drei Pflichtspielen seinen Posten räumen. Seither war er ohne Verein, stand in dieser Zeit aber bereits regelmässig in Kontakt mit Twente, wie aus der Mitteilung des Vereins zu entnehmen ist.

