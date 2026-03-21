Romano glänzt mit Traum-Assist in der Serie B

Für Romano ist es die erste Tor-Vorlage auf Profi-Niveau. Kein schlechtes Ding, um auf diesem Niveau ein erstes Mal mit einem Skorerpunkt auf sich aufmerksam zu machen.
Publiziert: 21.03.2026 um vor 44 Minuten
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Aktualisiert: 21.03.2026 um vor 28 Minuten
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