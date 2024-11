Perfekter Freistoss Zuerst in den Winkel zirkeln, dann abfeiern lassen

In der 2. Liga interregional sorgte Valon Muslija von den BSC Old Boys für ein grosses Highlight. Der 30-Jährige zirkelte einen Freistoss perfekt in den Winkel und sorgte damit sogar für Freudenschreie bei den Zuschauern.