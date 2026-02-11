Real hat BVB-Star und Tottenham-Raubein auf der Liste

Real Madrid will im kommenden Sommer seine Abwehr umbauen. Dabei stehen BVB-Profi Nico Schlotterbeck und Tottenhams Cristian Romero hoch im Kurs.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Verlängert er oder geht er? Seit Monaten beschäftigt die Vertragssituation von Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26) den BVB. Jetzt soll laut «Sport Bild» eine Entscheidung bevorstehen, spätestens im März soll bezüglich des deutschen Nationalspielers Klarheit herrschen.

Neben dem BVB gilt neu Real Madrid als möglicher Arbeitgeber für Schlotterbeck. Bei den Königlichen laufen im Sommer die Verträge von David Alaba (33) und Antonio Rüdiger (32) aus, weshalb gleich zwei neue Zweikampfkünstler nach Madrid gelockt werden sollen – einer davon soll wie Schlotterbeck ein Linksfuss sein. Laut dem Medienbericht würde bei einem Transfer, wegen der kurzen Vertragslaufzeit bis 2026, eine Ablöse zwischen 40 bis 50 Millionen Euro aufgerufen werden.

Neben Schlotterbeck hat Real laut dem argentinischen TV-Sender «TyC Sports» auch Tottenham-Raubein Cristian Romero (27) auf dem Schirm. Der Argentinier wäre ein Rechtsfuss und könnte Schlotterbeck also ideal ergänzen. Problem: Romero steht bei Tottenham Hotspurs noch bis 2029 unter Vertrag, wäre entsprechend teuer. Die Königlichen sollen aber erst zu grossen Investitionen auf dem Transfermarkt bereit sein, wenn die Trainerfrage, Alvaro Arbeloa steht aktuell nur bis Saisonende an der Seitenlinie, geklärt ist.

Im Gegenzug könnte sich Antonio Rüdiger den Londonern anschliessen. Der Abwehrroutinier könne sich laut «Teamtalk» nach seiner Zeit bei Chelsea (2017-2022) eine Rückkehr nach London gut vorstellen.