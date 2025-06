PSG-Trainer nach Sieg «Meine Tochter ist immer bei mir»

Berührende Szene nach dem Champions-League-Final in München. PSG-Trainer Luis Enrique zeigt ein T-Shirt in Gedenken an seine 2019 verstorbene Tochter Xana (†9).

