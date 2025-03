Prozess in Muttenz Verteidiger bekräftigt Sepp Blatters Unschuld

Joseph Blatters Anwalt hat am Mittwoch beim Berufungsprozess in Muttenz BL mit dem Plädoyer begonnen. Er bekräftigte das Urteil der Vorinstanz. «Etwas anderes als ein Freispruch kommt auch im Berufungsverfahren nicht in Frage», sagte der Verteidiger Lorenz Erni.

Publiziert: 10:20 Uhr | Aktualisiert: vor 48 Minuten