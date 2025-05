Eklat um Infantino wegen Mega-Verspätung

1/2 Warten auf Gianni Infantino: Die Verspätung des Fifa-Präsidenten sorgt beim Kongress für Ärger. Foto: Fernando Calistro

AFP Agence France Presse

Mehrere europäische Verbandschefs um DFB-Präsident Bernd Neuendorf haben aus Protest gegen Gianni Infantino beim 75. FIFA-Kongress vorzeitig den Saal verlassen. Nach einer Kaffeepause im Anschluss an die Rede des FIFA-Präsidenten, der verspätet bei der Versammlung in Asunción angekommen war, blieben zahlreiche Sitze im Saal leer. Unter anderem die acht Council-Mitglieder, die die Europäische Fussball-Union (UEFA) stellt, blieben der zweiten Hälfte fern.

«Die Situation ist besorgniserregend. Wir erwarten nun von der FIFA, dass sie ihren Mitgliedern die Situation erklärt und sicherstellt, dass die Stimmen der Mitgliedsverbände in Zukunft gehört und respektiert werden», sagte Norwegens Verbandschefin Lise Klaveness im Gespräch mit norwegischen Medien. Sie habe den Entschluss zum vorzeitigen Verlassen des Saals gemeinsam mit einigen europäischen Kollegen getroffen.

«Die kurzfristigen Terminänderungen des FIFA-Kongresses sind zutiefst bedauerlich», teilte die UEFA am Abend auf SID-Anfrage mit: «Eine kurzfristige Änderung des Zeitplans, die scheinbar nur privaten politischen Interessen dient, tut dem Fussball keinen Gefallen und scheint seine Interessen zurückzustellen.» Die UEFA-Mitglieder seien daher «wie ursprünglich geplant» abgereist, um zu zeigen, «dass der Fussball an erster Stelle steht».

Die Versammlung der FIFA-Mitgliedsverbände in Paraguay hatte wegen der verspäteten Ankunft Infantinos mit mehr als drei Stunden Verspätung begonnen. Der Schweizer hatte US-Präsident Donald Trump an den Tagen zuvor auf dessen erster grosser Auslandsreise in den Nahen Osten begleitet. Der ursprünglich für 14.30 Uhr (MESZ) geplante Beginn des Kongresses war am Vortag bereits um eine Stunde verlegt worden, am Morgen des Kongresstages folgte eine Verlegung um weitere zwei Stunden.

Infantino habe «wichtige Gespräche mit führenden Politikern» geführt

Wie die Sportschau berichtete, war Infantino auf der Reise zum Kongress zum geplanten Beginn erst im brasilianischen Luftraum. Demnach brachte ein Privatflieger von Qatar Airways den Präsidenten des Weltverbandes nach einem Zwischenstopp zum Tanken in Nigeria nach Paraguay.

Er habe «wichtige Gespräche mit führenden Politikern und Wirtschaftsvertretern» geführt. «Ich hatte das Gefühl, dass ich dort sein musste, um Sie alle zu vertreten, um den Fussball zu vertreten», erklärte sich Infantino gegenüber den 210 anwesenden Mitgliedsverbänden. Es habe aber «ein kleines Problem mit unserem Flug» gegeben, er wolle sich für die «Unannehmlichkeiten» entschuldigen.