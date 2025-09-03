DE
Zwei Tore in zwei Minuten
FCB-Talent Kacuri mit Turbo-Doppelpack

Dion Kacuri sorgt beim 5:0-Sieg von Basels U21 gegen den FC Paradiso für einen besonderen Doppelpack. Der Schweizer U21-Nationalspieler erzielte das vierte und fünfte Tor innert zwei Minuten, besonders der erste Streich darf sich sehen lassen.
Publiziert: vor 19 Minuten
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
SC Kriens
5
8
13
2
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
5
7
12
3
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
5
4
10
4
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
5
7
9
5
FC Basel II
FC Basel II
5
6
9
6
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
5
3
9
7
FC Bavois
FC Bavois
5
2
9
8
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
5
6
8
9
FC Bulle
FC Bulle
5
0
7
10
FC Breitenrain
FC Breitenrain
5
-1
7
11
SC Cham
SC Cham
5
1
6
12
FC Zürich II
FC Zürich II
5
1
5
13
FC Paradiso
FC Paradiso
5
-5
5
14
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
5
-6
5
15
FC Lugano II
FC Lugano II
5
-8
5
16
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
5
-6
2
17
FC Luzern II
FC Luzern II
5
-11
1
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
5
-8
-1
Aufstieg
Abstieg
    Meistgelesen