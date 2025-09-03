Zwei Tore in zwei Minuten FCB-Talent Kacuri mit Turbo-Doppelpack

Dion Kacuri sorgt beim 5:0-Sieg von Basels U21 gegen den FC Paradiso für einen besonderen Doppelpack. Der Schweizer U21-Nationalspieler erzielte das vierte und fünfte Tor innert zwei Minuten, besonders der erste Streich darf sich sehen lassen.

Publiziert: vor 19 Minuten