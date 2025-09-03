FCB-Talent Kacuri mit Turbo-Doppelpack

Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
5
8
13
2
SC Bruhl St Gallen
5
7
12
3
BSC Young Boys II
5
4
10
4
FC Lausanne Sports U21
5
7
9
5
FC Basel II
5
6
9
6
FC Biel-Bienne
5
3
9
7
FC Bavois
5
2
9
8
FC Schaffhausen
5
6
8
9
FC Bulle
5
0
7
10
FC Breitenrain
5
-1
7
11
SC Cham
5
1
6
12
FC Zürich II
5
1
5
13
FC Paradiso
5
-5
5
14
FC Kreuzlingen
5
-6
5
15
FC Lugano II
5
-8
5
16
FC Grand-Saconnex
5
-6
2
17
FC Luzern II
5
-11
1
18
Vevey-Sports
5
-8
-1
Aufstieg
Abstieg