Torloses U21-Duell Eine Nullnummer beim Abschiedsspiel von Timm Klose

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick im Nachgang des Livestreams jeweils die Highlights des "Match of the Week". In der Promotion League trennten sich die U21 des FC Basel und die Alterskollegen des FC Zürich torlos unentschieden.