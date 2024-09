André Ribeiro lässt den FC Rapperswil-Jona vom Aufstieg träumen

Der FC Rapperswil-Jona führt die Promotion League an und einen grossen Anteil daran hat der ehemalige Profi-Stürmer André Ribeiro. Blick präsentiert in Zusammenarbeit mit RED+ einen der sehenswerten Treffer des 27-Jährigen.

Der FC Rapperswil-Jona grüsst in der Promotion League von der Tabellenspitze. Sieben Tore in den ersten acht Meisterschaftsspielen trug der ehemalige CSSL-Stürmer André Ribeiro zu einem gelungenen Saisonstart der Ostschweizer bei. Unter den bereits sieben Saisontoren des ehemalige FCSG- und GCZ-Angreifers findet sich auch dieser sehenswerte Treffer aus dem Spiel gegen den FC Bulle vom 31. August. Ribeiro lässt die Stadt am Obersee vom Aufstieg und damit der Rückkehr in die Challenge League träumen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos