FCL-Sturmjuwel brilliert mit Hattrick

Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Bruhl St Gallen
8
11
19
2
SC Kriens
7
11
17
3
FC Bavois
8
6
16
4
FC Biel-Bienne
8
6
15
5
BSC Young Boys II
7
6
14
6
FC Breitenrain
7
0
10
7
SC Cham
8
1
10
8
FC Basel II
8
1
10
9
FC Lugano II
8
-7
10
10
FC Schaffhausen
7
5
9
11
FC Lausanne Sports U21
7
1
9
12
FC Bulle
8
-3
9
13
FC Kreuzlingen
8
-7
9
14
FC Zürich II
7
2
8
15
FC Luzern II
8
-6
8
16
FC Paradiso
8
-7
8
17
FC Grand-Saconnex
7
-10
2
18
Vevey-Sports
7
-10
0
Aufstieg
Abstieg