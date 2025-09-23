DE
Seitfallzieher inklusive
FCL-Sturmjuwel brilliert mit Hattrick

Andrej Vasovic brilliert in der Promotion League gegen Lausannes U21. Der 17-jährige Mittelstürmer erzielt beim 6:2-Auswärtssieg der Luzerner U21 nämlich einen spektakulären Hattrick. Besonders sein Seitenfallzieher zum 3:2 lässt jedes Fussballer-Herz höherschlagen.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
8
11
19
2
SC Kriens
SC Kriens
7
11
17
3
FC Bavois
FC Bavois
8
6
16
4
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
8
6
15
5
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
7
6
14
6
FC Breitenrain
FC Breitenrain
7
0
10
7
SC Cham
SC Cham
8
1
10
8
FC Basel II
FC Basel II
8
1
10
9
FC Lugano II
FC Lugano II
8
-7
10
10
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
7
5
9
11
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
7
1
9
12
FC Bulle
FC Bulle
8
-3
9
13
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
8
-7
9
14
FC Zürich II
FC Zürich II
7
2
8
15
FC Luzern II
FC Luzern II
8
-6
8
16
FC Paradiso
FC Paradiso
8
-7
8
17
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
7
-10
2
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
7
-10
0
Aufstieg
Abstieg
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
    Meistgelesen