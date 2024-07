Der Startschuss zur Saison 2024/25 in der Promotion League steht bevor. Auf die Fans der dritthöchsten Schweizer Spielklasse warten 306 packende Spiele, in denen um jeden Punkt gekämpft wird, damit schlussendlich ein Aufsteiger gekürt werden kann.

1/4 Wer wird Nachfolger des Étoile Carouge FC, der sich 2023/24 zum Champion der Promotion League krönen konnte?

Nachhaltiger Erfolg für die Aufsteiger

Der Étoile Carouge FC konnte den lange angestrebten Aufstieg 2023/24 endlich klarmachen. In der Challenge League hat der Club aus Genf in seinen ersten beiden Spielen gleich einmal mit einem 3:2-Sieg auswärts beim FC Schaffhausen und einem 3:1-Erfolg zuhause gegen den Neuchâtel Xamax FCS auf sich aufmerksam gemacht. Derweil stellt sich in der Promotion League die Frage, wer der Nachfolger von Étoile Carouge als Champion der dritthöchsten Liga und damit als Aufsteiger in die Challenge League ziehen wird. Ein Blick auf die Aufsteiger der letzten Jahre zeigt, dass die Teams aus der Deutschschweiz ziemlich das Nachsehen hatten.

2023/24: Étoile Carouge FC

2022/23: FC Stade Nyonnais & FC Baden 1897

2021/22: AC Bellinzona

2020/21: Yverdon Sport FC

2019/20: - (Saisonabbruch aufgrund der COVID-19 Pandemie

2018/19: FC Stade-Lausanne-Ouchy

2017/18: SC Kriens

In den letzten Saisons haben die Clubs aus dem frankophonen Teil der Schweiz der Promotion League klar den Stempel aufgedrückt. Die Saison 2022/23 stellte insofern eine Ausnahme dar, weil die U21-Mannschaft des FC Luzern die Liga gewann, allerdings nicht aufstiegsberechtigt war. Von den letzten sieben Aufsteigern aus der Promotion League in die Challenge League haben mittlerweile zwei gar den Sprung ins Schweizer Oberhaus geschafft. Der Yverdon Sport FC spielt weiterhin in der Super League, der FC Stade-Lausanne-Ouchy ist nach einer Saison wieder in die Challenge League abgestiegen. Nur zwei der sieben Aufsteiger sind mittlerweile wieder in der Promotion League gelandet, es handelt sich dabei um den FC Baden und den SC Kriens. Dass sich die Teams, die den Weg nach ganz oben geschafft haben, mit jenen, die wieder abgestiegen sind, die Waage halten, spricht für den nachhaltigen Aufbau, der in der Promotion League vollzogen werden kann.

Der Favorit kommt wohl aus der Ostschweiz

Doch wer wird nun Nachfolger des Étoile Carouge FC? Es spricht einiges dafür, dass die Clubs aus der Deutschschweiz zuschlagen werden. Zuerst ist ganz bestimmt der FC Rapperswil-Jona zu nennen, der bis auf fünf Punkte schon in der letzten Saison an der Tabellenspitze drangeblieben ist. In der zweiten Saisonhälfte spielte das Team vom Obersee gar fünf Zähler mehr ein als der schlussendliche Champion. Die Mannschaft von David Sesa wurde zwar durch einzelne Abgänge geschwächt, so verliess beispielsweise Niklas Steffen den FCRJ in Richtung Thun, junge Spieler mit viel Potenzial konnten dafür akquiriert werden. Die Testspiele sind Ausrufezeichen. Nach einer knappen Niederlage gegen den FC Winterthur (2:3) feierte Rapperswil-Jona Siege gegen den FC St.Gallen (3:1) und die US Palermo (1:0).

Selbstverständlich gehört auch der FC Baden nach dem Abstieg aus der Challenge League sogleich wieder zu den Kandidaten für eine Spitzenplatzierung. Wobei das Team von der Esp wohl in der ersten Saisonphase den grossen Umbruch zu spüren bekommt. Sicherlich auch zu den Aufstiegsanwärtern zu zählen ist der FC Biel-Bienne, der als bilinguale Stadt ein Kompromiss im Kräftemessen zwischen Deutschschweiz und Romandie wäre. Die Seeländer waren aktiv auf dem Transfermarkt, herauszustreichen ist beispielsweise die Verpflichtung von Omer Dzonlagic. Der Offensivspieler bringt die Erfahrung aus 146 Partien in der Challenge League mit.

Kaum Veränderungen am Kader haben sich bei der SR Delémont ergeben. Der Cup-Schreck mehrerer Super-Ligisten aus der letzten Saison ist wohl der heisseste Trumpf der Romandie. Die Jurassier waren in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger in der Promotion League unterwegs, mischten aber sofort in der oberen Tabellenhälfte mit und zeigten sich vor allem in der zweiten Saisonhälfte gegen alle Gegner konkurrenzfähig. Die Siege im Cup gegen den FC St.Gallen und den FC Luzern dürfte der Truppe zusätzlichen Mut mitgegeben haben. Der beste Aufsteiger war Delémont allerdings nicht, noch drei Punkte mehr spielte der FC Paradiso ein. Die Tessiner sind furios gestartet und in der zweiten Saisonhälfte eingebrochen. Findet Paradiso mit neuem Logo wieder zur Stärke der Hinrunde zurück, werden sie um den Aufstieg mitmischen.

Dann wären da noch einige weitere Kandidaten. Die letzten Jahre haben nämlich gezeigt, dass man in der Promotion League besser alle Teams zum Saisonstart auf der Rechnung hat, sogar die Aufsteiger. In dieser Saison sind es der FC Grand-Saconnex und Vevey-Sport, die neu in der Liga mitmischen.

Erwischt der Profi-Nachwuchs eine bessere Saison?

Einen Abschnitt verdienen jene Teams, die nicht um den Aufstieg mitspielen dürfen. Nach dem Abstieg der ältesten Nachwuchsmannschaften des FC St.Gallen und des Servette FC verbleiben fünf U21-Teams in der Promotion League. In der letzten Spielzeit hatten die U21-Teams grosse Mühe, mitzuhalten, nur gerade dem FCZ ist es in der Saisonschlussphase noch gelungen, in die obere Tabellenhälfte zu klettern. Auch die neue Spielzeit dürfte für die Profis von Morgen zu einer richtigen Belastungsprobe werden. Gleichzeitig bringen die Youngster viel Spielwitz und temporeichen Fussball in die Liga. Mit Isaiah Okafor wird beim FCZ wohl der Bruder von Nati-Stürmer Noah Okafor regelmässig zum Einsatz kommen. Der FC Lugano hat mit dem österreichischen U19-Internationalen Dominik Lechner ebenfalls eine Attraktion in die Liga geholt. Gleichwohl bleiben die U21-Teams vorerst Abstiegskandidaten.

