Riesige Aktion des Jungspunds Sprint über den halben Platz und toller Abschluss

In der U21 der jeweiligen Super-League-Mannschaften tummeln sich einige vielversprechende Talente. Zu ihnen gehört sicherlich auch Leon Grando, der in der Promotion League beim Auswärtsspiel in Paradiso seine grosse Klasse zeigte.