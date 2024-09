Remis im Match of the Week Ein Duell auf Augenhöhe auf dem Eizmoos

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick wöchentlich das Match of the Week der Promotion League im Livestream. Im Nachgang sind die besten Szenen als Highlightclip abrufbar, wie in dieser Woche von der Partie zwischen dem SC Cham und dem FC Paradiso.