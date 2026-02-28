Promotion League im Stream YB empfängt Luzern zum Duell der Talente

In Zusammenarbeit mit RED FC zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. Im Wankdorf kommts zum U21-Duell zwischen den Young Boys und dem FC Luzern. Beide Teams verfügen über spannende Talente die vor dem Sprung in die Super League stehen.