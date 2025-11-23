Cham mit Hauptprobe vor Cup-Hit gegen GC

Remo Wiedmer

Zum Abschluss der Vorrunde der Hoval Promotion League gastiert der SC Cham beim FC Biel-Bienne, der auf eine durchwachsene Hinrunde zurückblickt. Der Cupfinalist 2025 konnte nicht an seine Leistungen aus der letzten Saison anknüpfen, sodass der Abstand zur Tabellenspitze mittlerweile auf 16 Punkte angewachsen ist. Wohl zu viel, um noch ein Wörtchen um den Aufstieg in die Challenge League mitreden zu können. Trotzdem konnten sich die Seeländer in der oberen Tabellenhälfte festbeissen und stehen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz.



Im Tabellenmittelfeld wiederum befindet sich der SC Cham, der dieses Jahr wohl lieber im Schweizer Cup Geschichte schreiben möchte. Nachdem man bereits Super-Ligist Lugano ausgeschaltet hat, wartet im Achtelfinale mit dem Grasshopper Club Zürich der nächste grosse Name auf die Zentralschweizer. Bevor es aber im Stadion Eizmoos zum grossen Cup-Fest kommt, müssen die Chamer im Meisterschaftsbetrieb zeigen, dass sie auch auswärts punkten können. Keines der sieben Auswärtsspiele konnte das Team unter Cheftrainer Nussbaumer für sich entscheiden; gerade einmal zwei Punkte sprangen in der Fremde bisher heraus.



Anpfiff zum Spiel der 17. Runde der Hoval Promotion League zwischen dem FC Biel-Bienne und dem SC Cham ist um 15:00 Uhr in der Tissot Arena in Biel/Bienne. Das Spiel kann live bei Blick oder RED+ verfolgt werden.

