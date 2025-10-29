Bleibt Kriens auch gegen Luzerns U21 ungeschlagen?

In Zusammenarbeit mit RED FC zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. In der 13. Runde der Hoval Promotion League trifft Leader Kriens im Kantonsderby auf die U21 des FC Luzern.

Der SC Kriens führt die Tabelle in der Promotion League an. Foto: Mike Wiss/freshfocus

Remo Wiedmer

Drei Jahre ist es her, seit der SC Kriens den Weg in die dritthöchste Spielklasse der Schweiz antreten und sich aus der Challenge League verabschieden musste. Der Klub wollte daraufhin nicht gleich den direkten Wiederaufstieg anpeilen, sondern setzte auf einen nachhaltigen Plan, um sich langfristig wieder in der zweithöchsten Spielklasse etablieren zu können.

Nach zwei Saisons im Mittelfeld der Tabelle spielten die Krienser letzte Saison wieder um den Aufstieg mit. Schlussendlich setzte sich jedoch der FC Rapperswil-Jona mit nur einem Punkt Differenz durch. Zur sportlichen Niederlage kam auch noch der Lizenzentscheid der Swiss Football League, der den Zentralschweizern den Aufstieg auch am grünen Tisch verwehrt hätte – sehr zum Unmut der Clubverantwortlichen.

Nun wagen die Krienser einen neuen Anlauf, und wie! Mit zehn Siegen und zwei Unentschieden in zwölf Spielen startete das Team, unter dem neu verpflichteten österreichischen Cheftrainer Michael Winsauer, furios in die neue Saison und steht aktuell ungeschlagen an der Tabellenspitze. Und jetzt kommts zum Derby gegen das Nachwuchsteam des FC Luzern.

Auch der FCL hat einen Lauf



Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen ist auch der FCL hervorragend in Form und zeigte sich beim 8:1-Heimsieg gegen Vevey-Sports vom letzten Wochenende in Torlaune. Ein besonderes Auge gilt es dabei auf den erst 19-jährigen Sascha Meyer zu werfen. Mit einem Viererpack gegen Vevey sowie bereits gesamthaft neun Saisontoren, zeigt der Sohn von FCL-Sportchef Remo Meyer eindrücklich auf, dass auch der FC Luzern weiss, wo das Tor steht.

Für Torgefahr sollte also gesorgt sein, treffen doch die beiden besten Offensiven der Liga (SC Kriens mit 40, Luzern mit 34 Toren) aufeinander. Dies belegen auch die letzten beiden Aufeinandertreffen: Im letzten Mai setzten sich die Krienser noch mit einem Last-Minute-Sieg 3:2 durch und vor ziemlich genau einem Jahr gewann der FC Luzern das Duell mit 3:1. Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 war damals ein gewisser Sascha Meyer.

Anspiel zum Luzerner Derby ist um 20:00 Uhr im Leichtathletikstadion Hubelmatt in Luzern. Das Spiel gibts Live im Stream bei Blick und RED+.

