Luzerner Derby im Live-Stream
Bleibt Kriens auch gegen Luzerns U21 ungeschlagen?

In Zusammenarbeit mit RED FC zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. In der 13. Runde der Hoval Promotion League trifft Leader Kriens im Kantonsderby auf die U21 des FC Luzern.
Publiziert: vor 22 Minuten
Anhören
Der SC Kriens führt die Tabelle in der Promotion League an.
Foto: Mike Wiss/freshfocus
Remo Wiedmer

Drei Jahre ist es her, seit der SC Kriens den Weg in die dritthöchste Spielklasse der Schweiz antreten und sich aus der Challenge League verabschieden musste. Der Klub wollte daraufhin nicht gleich den direkten Wiederaufstieg anpeilen, sondern setzte auf einen nachhaltigen Plan, um sich langfristig wieder in der zweithöchsten Spielklasse etablieren zu können.

Nach zwei Saisons im Mittelfeld der Tabelle spielten die Krienser letzte Saison wieder um den Aufstieg mit. Schlussendlich setzte sich jedoch der FC Rapperswil-Jona mit nur einem Punkt Differenz durch. Zur sportlichen Niederlage kam auch noch der Lizenzentscheid der Swiss Football League, der den Zentralschweizern den Aufstieg auch am grünen Tisch verwehrt hätte – sehr zum Unmut der Clubverantwortlichen.

Nun wagen die Krienser einen neuen Anlauf, und wie! Mit zehn Siegen und zwei Unentschieden in zwölf Spielen startete das Team, unter dem neu verpflichteten österreichischen Cheftrainer Michael Winsauer, furios in die neue Saison und steht aktuell ungeschlagen an der Tabellenspitze. Und jetzt kommts zum Derby gegen das Nachwuchsteam des FC Luzern.

Auch der FCL hat einen Lauf


Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen ist auch der FCL hervorragend in Form und zeigte sich beim 8:1-Heimsieg gegen Vevey-Sports vom letzten Wochenende in Torlaune. Ein besonderes Auge gilt es dabei auf den erst 19-jährigen Sascha Meyer zu werfen. Mit einem Viererpack gegen Vevey sowie bereits gesamthaft neun Saisontoren, zeigt der Sohn von FCL-Sportchef Remo Meyer eindrücklich auf, dass auch der FC Luzern weiss, wo das Tor steht.

Für Torgefahr sollte also gesorgt sein, treffen doch die beiden besten Offensiven der Liga (SC Kriens mit 40, Luzern mit 34 Toren) aufeinander. Dies belegen auch die letzten beiden Aufeinandertreffen: Im letzten Mai setzten sich die Krienser noch mit einem Last-Minute-Sieg 3:2 durch und vor ziemlich genau einem Jahr gewann der FC Luzern das Duell mit 3:1. Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 war damals ein gewisser Sascha Meyer.

Anspiel zum Luzerner Derby ist um 20:00 Uhr im Leichtathletikstadion Hubelmatt in Luzern. Das Spiel gibts Live im Stream bei Blick und RED+.

Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
SC Kriens
12
26
32
2
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
13
14
31
3
FC Bavois
FC Bavois
13
14
29
4
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
13
8
26
5
FC Basel II
FC Basel II
13
11
23
6
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
13
4
19
7
FC Zürich II
FC Zürich II
13
0
18
8
FC Luzern II
FC Luzern II
12
3
17
9
SC Cham
SC Cham
13
-1
17
10
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
13
3
16
11
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
13
-3
15
12
FC Lugano II
FC Lugano II
13
-8
15
13
FC Breitenrain
FC Breitenrain
13
-4
14
14
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
13
-11
14
15
FC Bulle
FC Bulle
13
-6
13
16
FC Paradiso
FC Paradiso
13
-13
11
17
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
13
-11
9
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
13
-26
0
Aufstieg
Abstieg
