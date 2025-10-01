DE
FR
Abonnieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Gegen Zürichs U21
Schaffhausen hofft auf Befreiungsschlag

In Zusammenarbeit mit REDFC zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. Im Nachholspiel der 8. Runde empfängt Challenge-League-Absteiger Schaffhausen die U21 des FC Zürich.
Publiziert: 14:11 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren

Nach dem Abstieg aus der Challenge League sind die Schaffhauser durchzogen in die Promotion League Saison gestartet. Nur zweimal gingen die Munotstädter als Sieger vom Platz, je dreimal gab es ein Unentschieden oder gar eine Niederlage.

Nach dem Cup-Out gegen den FC Winterthur soll in der Liga nun der Turnarround geschafft werden, am liebsten mit einem Sieg gegen die U21 des FC Zürich, die ihrerseits nur zwei Punkte vor den Schaffhausern platziert sind.

Spielbeginn in der FCS Arena ist um 18 Uhr, das Spiel wird live auf Blick und RED+ gestreamt.

Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
9
15
22
2
FC Bavois
FC Bavois
9
8
19
3
SC Kriens
SC Kriens
7
11
17
4
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
9
5
17
5
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
9
6
16
6
FC Basel II
FC Basel II
9
2
13
7
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
9
1
12
8
FC Bulle
FC Bulle
9
-1
12
9
FC Zürich II
FC Zürich II
8
3
11
10
FC Breitenrain
FC Breitenrain
8
0
11
11
FC Luzern II
FC Luzern II
9
-3
11
12
SC Cham
SC Cham
9
-3
10
13
FC Lugano II
FC Lugano II
9
-8
10
14
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
8
3
9
15
FC Paradiso
FC Paradiso
9
-7
9
16
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
9
-10
9
17
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
9
-11
3
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
8
-11
0
Aufstieg
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen