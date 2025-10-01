Schaffhausen hofft auf Befreiungsschlag

In Zusammenarbeit mit REDFC zeigt Blick ausgewählte Spiele der Promotion League im Livestream. Im Nachholspiel der 8. Runde empfängt Challenge-League-Absteiger Schaffhausen die U21 des FC Zürich.

Nach dem Abstieg aus der Challenge League sind die Schaffhauser durchzogen in die Promotion League Saison gestartet. Nur zweimal gingen die Munotstädter als Sieger vom Platz, je dreimal gab es ein Unentschieden oder gar eine Niederlage.

Nach dem Cup-Out gegen den FC Winterthur soll in der Liga nun der Turnarround geschafft werden, am liebsten mit einem Sieg gegen die U21 des FC Zürich, die ihrerseits nur zwei Punkte vor den Schaffhausern platziert sind.

Spielbeginn in der FCS Arena ist um 18 Uhr, das Spiel wird live auf Blick und RED+ gestreamt.

