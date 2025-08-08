DE
Promotion League
Basel empfängt FCZ zum U21-Klassiker

In der zweiten Runde der Hoval Promotion League kommt es zum Mini-Klassiker zwischen dem U21-Nachwuchsteam des FC Basel 1893 und dem FC Zürich. In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick diese Partie im kostenfreien Livestream.
Publiziert: vor 17 Minuten
Anhören
Bereits in der zweiten Runde der Hoval Promotion League kommt es auf der Sportanlage St. Jakob zu einem kleinen Leckerbissen. Die jungen Wilden des FC Basel, trainiert von Mario Cantaluppi, empfangen den FC Zürich zum Nachwuchs-Klassiker. Beide Teams haben bereits in der ersten Runde Punkte liegen gelassen und wollen nun bei hitzigen Temperaturen den ersten Vollerfolg landen. Während beim FCB unter anderem Nachwuchs-Juwelen wie Marvin Akahomen oder Dion Kacuri im Kader stehen, könnte FCZ-Coach Burim Kukeli auf Talente wie Nevio Di Giusto oder Cosimo Fiorini setzen, die allesamt bereits Super-League-Luft geschnuppert haben. 

Anpfiff zum Spiel ist um 15:30 Uhr im Leichtathletik-Stadion St. Jakob in Münchenstein. Das Spiel kann sowohl via Blick.ch oder RED+ im Livestream verfolgt werden. 

Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Cham
SC Cham
1
6
3
2
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
1
4
3
3
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
1
2
3
4
SC Kriens
SC Kriens
1
2
3
5
FC Bulle
FC Bulle
1
1
3
6
FC Breitenrain
FC Breitenrain
1
1
3
7
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
1
0
1
7
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
1
0
1
9
FC Basel II
FC Basel II
1
0
1
9
FC Luzern II
FC Luzern II
1
0
1
11
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
1
0
1
11
Vevey-Sports
Vevey-Sports
1
0
1
13
FC Zürich II
FC Zürich II
1
-1
0
14
FC Bavois
FC Bavois
1
-1
0
15
FC Paradiso
FC Paradiso
1
-2
0
16
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
1
-2
0
17
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
1
-4
0
18
FC Lugano II
FC Lugano II
1
-6
0
Aufstieg
Abstieg
