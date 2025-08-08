Basel empfängt FCZ zum U21-Klassiker

In der zweiten Runde der Hoval Promotion League kommt es zum Mini-Klassiker zwischen dem U21-Nachwuchsteam des FC Basel 1893 und dem FC Zürich. In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick diese Partie im kostenfreien Livestream.

Bereits in der zweiten Runde der Hoval Promotion League kommt es auf der Sportanlage St. Jakob zu einem kleinen Leckerbissen. Die jungen Wilden des FC Basel, trainiert von Mario Cantaluppi, empfangen den FC Zürich zum Nachwuchs-Klassiker. Beide Teams haben bereits in der ersten Runde Punkte liegen gelassen und wollen nun bei hitzigen Temperaturen den ersten Vollerfolg landen. Während beim FCB unter anderem Nachwuchs-Juwelen wie Marvin Akahomen oder Dion Kacuri im Kader stehen, könnte FCZ-Coach Burim Kukeli auf Talente wie Nevio Di Giusto oder Cosimo Fiorini setzen, die allesamt bereits Super-League-Luft geschnuppert haben.

Anpfiff zum Spiel ist um 15:30 Uhr im Leichtathletik-Stadion St. Jakob in Münchenstein. Das Spiel kann sowohl via Blick.ch oder RED+ im Livestream verfolgt werden.

