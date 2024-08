Vier Tore, aber keinen Sieger auf dem Kleinfeld

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick jede Woche das Match of the Week aus der Promotion League im kostenfreien Livestream. Im Nachgang sind die Highlights als Video abrufbar. Dieses Wochenende stand das Zentralschweizer Derby zwischen Kriens und Cham im Fokus.

Der SC Kriens wollte am Samstag in der zweiten Meisterschaftsrunde der Promotion League an den 3:0-Sieg zum Saisonstart anknüpfen. Mit einem 2:2 im Derby gegen den SC Cham ist das nur bedingt gelungen. Beim Derby auf dem Kleinfeld gab es keinen Sieger, obschon die Gäste gleich zweimal in Führung gehen konnten. Der erste Treffer der Partie fiel durch ein Eigentor (14.), diesen Rückstand konnte Luka Sliskovic per Penalty (16.) ausgleichen. Auf Ajdin Bajrics (45.) Treffer direkt vor der Pause fand Kriens in der Person von Enea Heiniger (53.) nach dem Seitenwechsel eine Antwort.