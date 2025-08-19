DE
Neuer Stern am Berner Himmel?
YB-Juwel zerlegt Luzerner U21 im Alleingang

YB-Junior Janis Lüthi (20) setzt bereits in der zweiten Runde der Promotion League ein dickes Ausrufezeichen. Beim 4:0-Sieg gegen Luzerns U21 erzielt der Mittelstürmer gleich vier Tore. Man darf gespannt sein, wann das Berner Talent in der Super League auftauchen wird.
Publiziert: 16:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
3
6
7
2
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
2
7
6
3
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
3
2
6
4
FC Bulle
FC Bulle
3
1
6
5
FC Basel II
FC Basel II
3
1
5
6
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
2
3
4
7
SC Kriens
SC Kriens
2
2
4
8
FC Paradiso
FC Paradiso
3
0
4
9
SC Cham
SC Cham
2
3
3
10
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
2
0
3
11
FC Breitenrain
FC Breitenrain
2
-1
3
12
FC Bavois
FC Bavois
3
-1
3
13
FC Zürich II
FC Zürich II
3
-1
2
14
Vevey-Sports
Vevey-Sports
2
-2
1
15
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
2
-3
1
16
FC Lugano II
FC Lugano II
2
-6
1
17
FC Luzern II
FC Luzern II
3
-6
1
18
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
2
-5
0
Aufstieg
Abstieg
