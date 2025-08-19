YB-Juwel zerlegt Luzerner U21 im Alleingang

Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys II
3
6
7
2
FC Lausanne Sports U21
2
7
6
3
SC Bruhl St Gallen
3
2
6
4
FC Bulle
3
1
6
5
FC Basel II
3
1
5
6
FC Schaffhausen
2
3
4
7
SC Kriens
2
2
4
8
FC Paradiso
3
0
4
9
SC Cham
2
3
3
10
FC Biel-Bienne
2
0
3
11
FC Breitenrain
2
-1
3
12
FC Bavois
3
-1
3
13
FC Zürich II
3
-1
2
14
Vevey-Sports
2
-2
1
15
FC Kreuzlingen
2
-3
1
16
FC Lugano II
2
-6
1
17
FC Luzern II
3
-6
1
18
FC Grand-Saconnex
2
-5
0
Aufstieg
Abstieg