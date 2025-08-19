Neuer Stern am Berner Himmel? YB-Juwel zerlegt Luzerner U21 im Alleingang

YB-Junior Janis Lüthi (20) setzt bereits in der zweiten Runde der Promotion League ein dickes Ausrufezeichen. Beim 4:0-Sieg gegen Luzerns U21 erzielt der Mittelstürmer gleich vier Tore. Man darf gespannt sein, wann das Berner Talent in der Super League auftauchen wird.

Publiziert: 16:28 Uhr | Aktualisiert: vor 50 Minuten