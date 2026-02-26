Lichtsteiner aufgepasst! FCB-Juwelen glänzen gegen Luzerns U21 mit zwei Traumtoren

Zum Rückrundenstart der Promotion League packten die jungen Wilden des FC Basel absolute Zaubertore aus! Beim 3:2-Sieg gegen die U21 des FC Luzern glänzten Cobel Sow (19) und Evann Senaya (19) mit zwei sehenswerten Schlenzern und sorgten somit für den Basler Sieg.