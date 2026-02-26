FCB-Juwelen glänzen gegen Luzerns U21 mit zwei Traumtoren

Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
18
30
45
2
SC Bruhl St Gallen
18
23
42
3
FC Bavois
18
21
39
4
BSC Young Boys II
18
13
36
5
FC Biel-Bienne
19
13
33
6
FC Basel II
19
11
31
7
FC Schaffhausen
19
-4
25
8
FC Zürich II
19
-2
24
9
SC Cham
19
-3
24
10
FC Luzern II
18
2
22
11
FC Lugano II
19
-14
22
12
FC Kreuzlingen
19
-11
21
13
FC Lausanne Sports U21
19
-4
20
14
FC Breitenrain
19
-5
20
15
FC Bulle
18
-3
19
16
FC Paradiso
19
-14
18
17
FC Grand-Saconnex
19
-11
15
18
Vevey-Sports
19
-42
4
Aufstieg
Abstieg