DE
FR
Abonnieren

Lichtsteiner aufgepasst!
FCB-Juwelen glänzen gegen Luzerns U21 mit zwei Traumtoren

Zum Rückrundenstart der Promotion League packten die jungen Wilden des FC Basel absolute Zaubertore aus! Beim 3:2-Sieg gegen die U21 des FC Luzern glänzten Cobel Sow (19) und Evann Senaya (19) mit zwei sehenswerten Schlenzern und sorgten somit für den Basler Sieg.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
SC Kriens
18
30
45
2
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
18
23
42
3
FC Bavois
FC Bavois
18
21
39
4
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
18
13
36
5
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
19
13
33
6
FC Basel II
FC Basel II
19
11
31
7
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
19
-4
25
8
FC Zürich II
FC Zürich II
19
-2
24
9
SC Cham
SC Cham
19
-3
24
10
FC Luzern II
FC Luzern II
18
2
22
11
FC Lugano II
FC Lugano II
19
-14
22
12
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
19
-11
21
13
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
19
-4
20
14
FC Breitenrain
FC Breitenrain
19
-5
20
15
FC Bulle
FC Bulle
18
-3
19
16
FC Paradiso
FC Paradiso
19
-14
18
17
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
19
-11
15
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
19
-42
4
Aufstieg
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen