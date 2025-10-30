DE
Fussball: Goalie macht in der Verlängerung ein Kopfballtor
Kopfball in der Verlängerung
Luzern-Derby endet mit Goalie-Goal
Im Promotion-League-Spiel zwischen der Luzerner U-21 und dem SC Kriens verwandelt der Luzerner Torwart den letzten Eckball in ein spektakuläres Kopfballtor.
Publiziert: vor 17 Minuten
