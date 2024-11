Keine Chance in Genf Rapperswil wird die Tabellenspitze verwehrt

In unserem Match of the Week empfing der FC Grand-Saconnex den FC Rapperswil-Jona. Es war das Duell zwischen Platz sieben und Platz zwei. Auf dem Platz war das Spiel dann aber entgegen allen Erwartungen eine klare Sache für die Genfer.