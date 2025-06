Der GC-Nachwuchs will eine gute Ausgangslage im Aufstiegskampf

Im Hinspiel zwischen der GC U21 und dem FC Kreuzlingen geht es um eine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg in die Promotion League. In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick diese Partie im kostenfreien Livestream.

Dank einem 2:1 Sieg gegen den Meyrin FC sicherte sich die U21 von GC einen Platz in der Finalrunde. Gegen den FC Kreuzlingen kämpfen die Grasshoppers an diesem Mittwoch im Hinspiel um eine gute Ausgangslage für den Aufstieg in die Hoval Promotion League. Der FC Kreuzlingen ist jedoch ebenfalls sehr gut in Form, besiegte man Prishtina Bern doch mit dem Gesamtskore von 6:1.

Live-Fussball auf RED+ RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. Weitere Infos unter red.sport! RED+, ein Angebot von Ringier Sports, streamt sämtliche Partien Promotion League und 1. Liga Classic live und zeigt die Highlights der einzelnen Spiele. Der Zugang zu RED+ ist nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. Weitere Infos unter red.sport! Mehr

«Match of the Week» Fussball – Das ist der nächste Livestream:

04.06. - Grasshopper Club U21 vs. FC Kreuzlingen

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.