Promotion League im Stream Sichert sich der FC Rapperswil-Jona an der Aufstiegsparty auch noch den Titel?

Die letzte Meisterschaftsrunde in der Promotion League steht an. Blick präsentiert in Zusammenarbeit mit RED+ die Partie zwischen dem FC Rapperswil-Jona und dem FC Bavois am Samstag, dem 24. Mai, ab 16:00 Uhr im Livestream.

Publiziert: vor 21 Minuten