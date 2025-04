Promotion League im Livestream Wer bleibt im Verfolgerduell zwischen Biel und Rapperswil-Jona an der Spitze dran?

In der Promotion League kommt es am Sonntag um 15:00 Uhr zum Verfolgerduell zwischen dem FC Biel-Bienne und dem FC Rapperswil-Jona. In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick diese Partie im kostenfreien Livestream.

Publiziert: 06:48 Uhr