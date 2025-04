Promotion League im Livestream Der SC Kriens empfängt den FC Biel zum Spitzenkampf

Das Match of the Week in der Promotion League ist ein absoluter Spitzenkampf. In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick das Spiel zwischen dem Tabellenleader SC Kriens und dem Tabellenzweiten FC Biel-Bienne im Livestream.

Publiziert: vor 33 Minuten