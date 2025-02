Match of the Week Wie schlägt sich der Tabellenleader im Derby?

Im Match of the Week in der Promotion League kommt es in der Zentralschweiz zum Derby zwischen dem SC Cham und dem SC Kriens. Beim letzten Aufeinandertreffen resultierte im August ein 2:2. In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Partie im Livestream.

Publiziert: 16:05 Uhr | Aktualisiert: 16:11 Uhr