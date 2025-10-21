Gegen Zürichs U21 Zwei lupenreine Kriens-Hattricks in einem Spiel

Der amtierende Leader der Promotion League schickt die jungen Zürcher mit einer 6:2-Packung nach Hause. Die Luzerner sorgen dabei mit zwei lupenreinen Hattricks von Rrezart Hoxha und Luka Sliskovic für ein seltenes Kunststück.

Publiziert: vor 14 Minuten