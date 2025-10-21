Zwei lupenreine Kriens-Hattricks in einem Spiel

Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
11
25
29
2
SC Bruhl St Gallen
12
13
28
3
FC Bavois
12
11
26
4
BSC Young Boys II
12
6
23
5
FC Basel II
12
8
20
6
FC Biel-Bienne
12
5
19
7
SC Cham
12
2
17
8
FC Lausanne Sports U21
12
5
16
9
FC Schaffhausen
12
0
15
10
FC Zürich II
12
-1
15
11
FC Luzern II
11
-4
14
12
FC Breitenrain
12
-3
14
13
FC Bulle
12
-5
13
14
FC Kreuzlingen
12
-11
13
15
FC Lugano II
12
-9
12
16
FC Paradiso
12
-13
10
17
FC Grand-Saconnex
12
-10
9
18
Vevey-Sports
12
-19
0
Aufstieg
Abstieg