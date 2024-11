Roméo Beney gilt bereits als eines der grossen Talente des Schweizer Fussballs. Dass der Bebbi-Youngster bereits in der Super League zum Einsatz kam, hat er Aktionen wie dieser zu verdanken.

Ein Bebbi-Junior strotzt nur so vor akrobatischem Können

In der Promotion-League-Partie gegen den FC Breitenrain fuhr der 19-Jährige nämlich sein ganzes Können auf. Beim hervorragenden Treffer zum 2:1 leitete er per Hackentrick zu seinem Mitspieler weiter, erhielt den Ball wieder zurück und versenkte ihn mit einem wundervollen Schlenzer im gegnerischen Tor. Was für eine Kiste - selbst der akrobatische Jubel war beeindruckend!