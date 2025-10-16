Den Ball ins Tor getanzt Brasil-Kicker begeistert mit frechem Tor für U21 des FCB

Kaio Eduardo (20), im Januar direkt aus Brasilien zum FC Basel gestossen, sorgt in der Promotion League für Aufsehen. Der talentierte Mittelstürmer tänzelt den Ball, im Spiel gegen Lausannes U21, an vier Abwehrspieler vorbei und verlädt den Torhüter stinkfrech zum 2:0.

Publiziert: 08:59 Uhr | Aktualisiert: 09:02 Uhr