Den Ball ins Tor getanzt
Brasil-Kicker begeistert mit frechem Tor für U21 des FCB

Kaio Eduardo (20), im Januar direkt aus Brasilien zum FC Basel gestossen, sorgt in der Promotion League für Aufsehen. Der talentierte Mittelstürmer tänzelt den Ball, im Spiel gegen Lausannes U21, an vier Abwehrspieler vorbei und verlädt den Torhüter stinkfrech zum 2:0.
Publiziert: 08:59 Uhr
|
Aktualisiert: 09:02 Uhr
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
SC Kriens
10
21
26
2
SC Bruhl St Gallen
SC Bruhl St Gallen
11
12
25
3
FC Bavois
FC Bavois
11
11
25
4
BSC Young Boys II
BSC Young Boys II
11
5
20
5
FC Basel II
FC Basel II
11
8
19
6
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
11
6
19
7
FC Zürich II
FC Zürich II
11
3
15
8
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
11
1
15
9
SC Cham
SC Cham
11
-1
14
10
FC Breitenrain
FC Breitenrain
11
-2
14
11
FC Lausanne Sports U21
FC Lausanne Sports U21
11
0
13
12
FC Bulle
FC Bulle
11
-2
13
13
FC Kreuzlingen
FC Kreuzlingen
11
-11
12
14
FC Luzern II
FC Luzern II
10
-5
11
15
FC Lugano II
FC Lugano II
11
-9
11
16
FC Paradiso
FC Paradiso
11
-8
10
17
FC Grand-Saconnex
FC Grand-Saconnex
11
-11
6
18
Vevey-Sports
Vevey-Sports
11
-18
0
Aufstieg
Abstieg
