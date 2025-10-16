Brasil-Kicker begeistert mit frechem Tor für U21 des FCB

Fussball live auf RED+
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Promotion League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Kriens
10
21
26
2
SC Bruhl St Gallen
11
12
25
3
FC Bavois
11
11
25
4
BSC Young Boys II
11
5
20
5
FC Basel II
11
8
19
6
FC Biel-Bienne
11
6
19
7
FC Zürich II
11
3
15
8
FC Schaffhausen
11
1
15
9
SC Cham
11
-1
14
10
FC Breitenrain
11
-2
14
11
FC Lausanne Sports U21
11
0
13
12
FC Bulle
11
-2
13
13
FC Kreuzlingen
11
-11
12
14
FC Luzern II
10
-5
11
15
FC Lugano II
11
-9
11
16
FC Paradiso
11
-8
10
17
FC Grand-Saconnex
11
-11
6
18
Vevey-Sports
11
-18
0
Aufstieg
Abstieg