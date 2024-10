Am Sonntagnachmittag kam es in der Promotion League zur Partie zwischen dem FC Biel und den jungen Zürchern. Es war ein Spitzenkampf. Die Seeländer standen vor dem Duell auf dem ersten Platz, die U-21 des FCZ auf dem vierten Rang.

Das Spiel hat gehalten, was es versprach. Nachdem es mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause ging, überschlugen sich ab der 67. Minute die Ereignisse. Die Bieler gingen in Führung, aber der FCZ drehte die Partie innerhalb von neun Minuten, ehe Malko Sartoretti mit seinem dritten Tor des Spiels den Ausgleich erzielte.

