2:1-Sieg für den FCRJ Der Leader verschärft die Situation in Baden weiter

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick wöchentlich das Match of the Week im Livestream und präsentiert danach die Highlights der Partie als Videoclip. Am Samstag kam es im Stadion Esp zum Duell zwischen dem Absteiger FC Baden und dem Leader FC Rapperswil-Jona.