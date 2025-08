1/4 Wurde nur 53 Jahre alt: der langjährige Captain des FC Porto, Jorge Costa (links). Foto: MANUEL DE ALMEIDA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der frühere portugiesische Nationalspieler und langjährige FC-Porto-Captain Jorge Costa stirbt im Alter von nur 53 Jahren. Das teilen der FC Porto und der portugiesische Fussball-Verband FPF mit.

Costa, der in Porto zuletzt als Sportdirektor tätig war, habe am Dienstag während des Morgentrainings der Profi-Mannschaft einen Herzstillstand erlitten, erklärt der Klub. Nach dem Zwischenfall sei er umgehend von der medizinischen Abteilung versorgt und anschliessend in ein Spital gebracht worden. Die Ärzte dort hätten ihn aber nicht retten können, heisst es weiter.

Jorge Costa war eine der prägendsten Figuren in der Vereinsgeschichte des FC Porto. Unter Trainer José Mourinho gewann er 2004 die Champions League. Zudem wurde er mit dem Klub aus dem Norden Portugals achtmal Meister und fünfmal Cupsieger. Für Portugal bestritt er 50 Länderspiele.

Tiefe Trauer bei Mourinho

Dementsprechend traurig ist Mourinho, der am Dienstag an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Feyenoord zu weinen beginnt. «Es ist ein Teil meiner Geschichte, die geht», sagt «The Special One» unter Tränen. «Du hast Captains und du hast Anführer. Es geht nicht immer darum, wer die Binde trägt. Und Jorge war genau so ein Typ, der den Müll wegräumt und den Trainer seine Arbeit als Trainer machen lässt.»

Für den FC Porto und den portugiesischen Verband ist es der zweite Schicksalsschlag innert kürzester Zeit. Anfang Juli war mit Diogo Jota ein ehemaliger Spieler des Klubs und aktueller Nationalspieler bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Jota wurde nur 28 Jahre alt.