Holland gewinnt erstmals den U19-Europameistertitel mit einem 1:0-Sieg gegen Spanien in Bukarest. Ein Eigentor des spanischen Torhüters Raul Jimenez in der 63. Minute entschied das Spiel für «Oranje».

Oranje-Triumph in Bukarest

1/2 Holland gewinnt zum ersten Mal auf der Stufe der U19 den EM-Titel. Gegen Spanien reicht ein knappes 1:0 zum Turniersieg. Foto: imago/Pro Shots

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Holland ist zum ersten Mal Europameister bei den U19-Junioren. Im ersten Final auf dieser Altersstufe besiegt die Oranje in Bukarest den Rekordsieger Spanien 1:0. Ein Eigentor von Spaniens Goalie Raul Jimenez, der in der 63. Minute eine Flanke ins eigene Tor ablenkt, bringt die Entscheidung.

Die Schweiz hat die Qualifikation für die Endrunde in Rumänien verpasst. Als bestes Resultat steht bei drei Teilnahmen der Halbfinal-Vorstoss an der Heim-EM 2004 in der Bilanz.

An der parallel stattfindenden U21-EM in der Slowakei stehen sich am Samstag im Final Titelverteidiger England und Deutschland gegenüber.