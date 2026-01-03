Liverpool soll sich mit Joel Ordóñez vom FC Brügge über einen Wechsel einig sein. Der Innenverteidiger dürfte noch im Januar zu den Reds stossen. Derweil kommt im Sommer ein Abwehr-Juwel aus Österreich zum FC Liverpool.

Nach dem Rekord-Sommer mit Transfer-Ausgaben von rund 500 Millionen Franken steht der FC Liverpool nun vor der ersten kostspieligen Winter-Verpflichtung. Laut dem ecuadorianischen Portal Tera Deportes ist sich der Innenverteidiger Joel Ordóñez (21) vom FC Brügge mit den Reds über einen Wechsel einig. Nun müsse noch eine Einigung zwischen den Klubs erzielt werden. Auch Ligakonkurrent Chelsea soll am Ecuadorianer interessiert gewesen sein.

Es steht eine Ablösesumme von 37 bis 38 Millionen Franken – abhängig von den erreichten Boni – im Raum. Im Sommer scheiterte der Transfer von Crystal Palace' Marc Guéhi (25) in letzter Sekunde, jetzt scheint das Team von Arne Slot die Lücke in der Innenverteidigung schliessen zu können.

Ordóñez wechselte im Sommer 2022 aus seiner Heimat nach Belgien – zunächst zum Club NXT. Ein Jahr später zog er zum FC Brügge weiter und wurde dort schnell zum Stammspieler. In zweieinhalb Jahren kam er zu 104 Einsätzen, wurde je einmal Meister und Cupsieger.

Derweil hat sich Liverpool für den Sommer bereits die Dienste von Ifeanyi Ndukwe (17) gesichert, wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet. Das österreichische Nachwuchstalent kommt von Austria Wien, wo er aktuell für die zweite Mannschaft in der zweithöchsten Liga spielt. Im November spielte er mit der österreichischen U17 im WM-Final gegen Portugal (0:1).

