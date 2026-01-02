DE
Neuzugang von Partnerklub
Aarau verstärkt sich mit Schalke-Verteidiger

Innenverteidiger Ibrahima Cissé kommt von Schalke zum Challenge-Ligisten Aarau. Beim deutschen Klub kam der Nationalspieler Malis auf neun Profieinsätze.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Ibrahima Cissé kommt von Schalke zu Aarau.
Foto: IMAGO/RHR-Foto
Pascal KeuschRedaktor Sport

Der FC Aarau verstärkt sich in der Verteidigung mit Ibrahima Cissé (24) von Schalke. Den Abgang vermeldet der deutsche Zweitligist am Freitagnachmittag. Über die Modalitäten vereinbarten die beiden Partnervereine Stillschweigen.

Der Innenverteidiger war im Sommer 2022 von KAA Gent zu den Knappen gewechselt. Für Schalke absolvierte der malische Nationalspieler acht Zweitliga- und ein DFB-Pokalspiel.

