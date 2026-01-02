Aarau verstärkt sich mit Schalke-Verteidiger

Innenverteidiger Ibrahima Cissé kommt von Schalke zum Challenge-Ligisten Aarau. Beim deutschen Klub kam der Nationalspieler Malis auf neun Profieinsätze.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der FC Aarau verstärkt sich in der Verteidigung mit Ibrahima Cissé (24) von Schalke. Den Abgang vermeldet der deutsche Zweitligist am Freitagnachmittag. Über die Modalitäten vereinbarten die beiden Partnervereine Stillschweigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Innenverteidiger war im Sommer 2022 von KAA Gent zu den Knappen gewechselt. Für Schalke absolvierte der malische Nationalspieler acht Zweitliga- und ein DFB-Pokalspiel.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen