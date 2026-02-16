Nottingham Forest hat seinen vierten Trainer in dieser Saison: Der Portugiese Vitor Pereira ersetzt den entlassenen Sean Dyche. Der Klub liegt in der Premier League auf Platz 17, nur drei Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Der Schweizer Internationale Dan Ndoye (25) kennt als Spieler von Nottingham Forest nun seinen vierten Trainer in der laufenden Saison. Der Portugiese Vitor Pereira (57) ist der Nachfolger des entlassenen Engländers Sean Dyche (54).

Gemäss Mitteilung des Vereins verpflichtet sich Pereira bis im Sommer 2027 – sofern er denn auch so lange seiner Arbeit in Nottingham nachgehen darf. Die festgeschriebene Dauer der Vereinbarung ist die gleiche wie im Vertrag, den Dyche besessen hat.

Vor Dyche hatten sich bei Nottingham bereits der Pereiras Landsmann Nuno Espirito Santo und der Grieche Ange Postecoglou als Chefcoach versucht. Beide mussten wegen anhaltend enttäuschenden Ergebnissen der Mannschaft in der Premier League ihren Posten räumen.

Nottingham liegt in der Rangliste von Englands höchster Liga auf Position 17. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen