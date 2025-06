Ronaldo bleibt wohl bei Al-Nassr

«Meine Zukunft? Da wird sich nichts ändern», sagt Cristiano Ronaldo nach dem Gewinn der Nations League mit der portugiesischen Fussball-Nationalmannschaft in München. Auf die Rückfrage «Al Nassr?» antwortete Ronaldo laut dem Fachblatt A Bola in der Mixed Zone mit «Sim», also «Ja».

Zuletzt hatten sich Spekulationen um einen Ronaldo-Wechsel zu einem Verein gehäuft, der an der Klub-WM teilnimmt. Gar FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte entsprechende Gespräche bestätigt. Nach dem Saisonende in Saudi-Arabien hatte Ronaldo die Spekulationen um einen Abschied noch selbst mittels Social-Media-Post angeheizt.