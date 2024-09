Video wirft Fragen auf War der Ball beim 0:1 wirklich hinter der Linie?

Spanien hat am Sonntagabend in der Nations League die Schweizer Nati in Genf mit 4:1 abgeschossen. Nun ist brisantes Video-Material eines Lesers aufgetaucht. Es soll zeigen, dass der Ball beim 0:1 der Spanier gar nicht die Linie überquert hat.