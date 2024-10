Herzlich willkommen zur Nations League beim Spiel Österreich gegen Kasachstan



Österreich steht vor einem Pflichtsieg gegen Aussenseiter Kasachstan. Die ÖFB-Truppe unter Teamchef Ralf Rangnick hat bisher in der Nations League B kaum überzeugen können. Der Auftakt in der Gruppe 3 war nach einem 1:1 gegen Slowenien und einem 1:2 in Norwegen nicht zufriedenstellend. Jetzt muss gegen Kasachstan unbedingt gewonnen werden, ansonsten ist der aufstieg in die A-Gruppe in weite Ferne geraten.



Kasachstan schaffte zuhause gegen Norwegen zum Auftakt ein starkes 0:0. In Slowenien setze es danach eine klare 0:3-Niederlage. Teamtrainer Stanislav Cherchesov weiss über das ÖFB-Team Bescheid. In Salzburg jedoch sind die Gastgeber für ihn die klaren Favoriten.