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Luxemburg - Malta

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Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Dienstag
31. März 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Luxemburg, Luxemburg
Stade de Luxembourg
Kapazität
9'386
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