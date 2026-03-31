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UEFA Nations League: Lettland - Gibraltar (31.03.2026)
Lettland
18:00
Gibraltar
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
Gibraltar
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Dienstag
31. März 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Riga, Lettland
Skonto-Stadion
Kapazität
8'087
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