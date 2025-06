Spanien zieht nach einem 5:4-Thriller gegen Frankreich in den Nations-League-Final ein. Die Presse überschlägt sich mit Superlativen für dieses «irre Spiel» und «Fussballfest».

Darum gehts Spanien besiegt Frankreich in spektakulärem Nations-League-Halbfinal

Französischer Trainer Deschamps zeigt gemischte Gefühle nach dem Spiel

Europäische Presse lobt das Spiel als «Fussballfest»

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es ist ein Spiel, das nie hätte enden dürfen. Spanien führt Frankreich 55 Minuten lang vor, führt 4:0. Nach dem Anschlusstreffer von «Les Bleus» folgt das 5:1, die Messe scheint gelesen, «de Mischt isch garettlet». Nichts da, die Franzosen blasen zur Aufholjagd, schiessen noch drei Tore und sorgen beinahe für das Mega-Comeback.

Aber eben: beinahe. Dementsprechend gemischt sind die Gefühle des französischen Trainers Didier Deschamps (56) nach dem Spiel: «Ich werde nicht lächeln, aber ich will meinen Spielern keine Lorbeeren streitig machen.» Nach 20 guten Minuten habe man das Gleichgewicht verloren. Trotzdem habe man am Schluss mehr Chancen gehabt als die Spanier. «Sie sind voller Selbstvertrauen, wir waren nicht in Topform.»

Seinen Ärger bringt Adrien Rabiot (30) zum Ausdruck: «Wir sind frustriert, weil wir mehr Ballbesitz und mehr Torschüsse hatten, aber nicht gut im Abschluss waren.» Captain und Superstar Kylian Mbappé (26) meint: «Ja, wir sind wütend, aber es war auch nicht alles negativ.»

Die europäische Presse ist sich aber einig: Das war ein Spektakel! Vom «irren Spiel» über die «Tor-Party» bis zum «Fussballfest», die Superlative zum Halbfinal der Nations League gehen den Medien nicht aus.

Spanien

«Mundo Deportivo»: «Lamines Spanien kann in München den Titel verteidigen»

«Marca»: «Eine Show aus einer anderen Zeit – aber der Tanz endet mit einem Schrecken»

«Sport»: «Ein goldener Lamine führt die Furia Roja in den Final»

«AS»: «Der K.-o.-Champion – und der Hahn ist spanisch»

Frankreich

«L'Équipe»: «Völlig verrückt! Ein tödliches Feuerwerk für ‹Les Bleus›»

«Le Parisien»: «Ein Albtraum und ein zu spätes Erwachen von ‹Les Bleus›»

«Le Figaro»: «Gezähmt von Yamal und Spanien verabschieden sich ‹Les Bleus› am Ende eines verrückten Spiels vom Final»

Deutschland

«Bild»: «Was für ein Fussballfest!»

Sport1: «Erst frisst Spanien Frankreich auf – dann folgt der Schreck»

Eurosport: «Neun-Tore-Spektakel gegen Frankreich: Spanien löst Final-Ticket»

«Spiegel»: «Spaniens 5:4 gegen Frankreich: aus Freude am Fussball»

«Spox»: «Irres Spiel! Spanien verspielt fast ein 5:1 gegen Frankreich»

Italien

Sportnews.bz: «Tor-Party gegen Frankreich: Spanien stürmt in den Final»

«Gazzetta dello Sport»: «5:4! Spanien ist zerstörend, Frankreich wacht zu spät auf»

