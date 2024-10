Nati-Direktor Tami bewertet die Leistung gegen Dänemark «War besser, aber noch nicht genug»

Zweimal geht die Nati gegen Dänemark in Führung, zweimal muss sie den Ausgleich hinnehmen. Am Ende stehts 2:2 und die Schweiz wendet den Abstieg aus der Gruppe A in der Nations League ab – vorerst.