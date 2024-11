Eklat in der Nations League

Das Nations-League-Spiel zwischen Rumänien und Kosovo wird unterbrochen. Foto: keystone-sda.ch

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

Eklat in der Nations League! Kurz vor Abpfiff verlassen alle Kosovo-Spieler in Rumänien den Platz. Die Partie wird daraufhin beim Stand von 0:0 in der 95. Minute unterbrochen.

Auslöser für den Kosovo-Protest soll ein Pfiff des dänischen Schiedsrichters Morten Krogh gewesen sein. Der Unparteiische ahndet erst einen Check des Rumänen Denis Alibec gegen Kosovo-Captain Amir Rrahmani nicht, pfeift dann aber dessen Revanche-Schubser.

Anschliessend kommts auf dem Platz zur Rudelbildung. Von den rumänischen Rängen sind dann offenbar Serbien-Gesänge zu hören, ehe sich das kosovarische Team von Ex-FCZ-Trainer Franco Foda entschliesst, das Feld zu verlassen.

Wie und ob es mit dieser Partie noch weitergeht, ist noch offen. Rumänien liegt in der Gruppe mit 12 Punkten aus vier Spielen drei Punkte vor dem heutigen Gegner.

